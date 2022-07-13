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Біля адмінмежі з Кримом злетів у повітря склад окупантів

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Україна, Середа 13 липня 2022 21:24
Біля адмінмежі з Кримом злетів у повітря склад окупантів Фото: у Херсонській області вибухнув ще один склад окупантів (pixabay.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

На півдні Херсонської області, недалеко від Криму, вибухнув ще один склад російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

У Херсонській області, поблизу Чаплинки чутно потужні вибухи.

"Можна вважати, що у них мінус 1 мінісклад селітри і гуманітарки. Дядичко Ленд Ліз поки тільки одягає концертний костюм і перезаряджає", - прокоментували в ЗСУ.Біля адмінмежі з Кримом злетів у повітря склад окупантів

Нагадаємо, ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці. Поряд зі складом боєприпасів знаходилося понад 40 бензовозів з паливом, всі вони знищені.

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