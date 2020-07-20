У Зеленського розповіли про кандидатів у мери Харкова, Одеси та Дніпра

В команді президента хочуть висунути проти мера Одеси Геннадія Труханова одного з фронтменів команди КВК "Одеські джентльмени", підприємця Олега Філімонова. Нібито його кандидатуру схвалив сам президент Володимир Зеленський.

Про це повідомили джерела видання в Офісі президента, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Боротьба за мільйони: хто буде боротися за пост мера в найбільших містах".

Чинний мер Геннадій Кернес вже заявив про плани обратися мером втретє і повести на вибори свою власну партію "Блок Кернеса - успішний Харків".

Проти нього "Слуга народу" збирається висунути бізнесмена зі сфери IT Романа Катеринчика. Його компанії Artjoker і Turboseo займаються веб-розробкою та інтернет-рекламою. На останніх дострокових виборах у парламент Катеринчик замикав першу десятку списку партії Шарія.

Негласно в "Слуги народу" визнають: особливих надій на перемогу Катеринчика не покладають, за лічені місяці знайти реальну альтернативу Кернесу в місті їм не вдасться.

У мера Дніпра Бориса Філатова ситуація трохи краща. За даними "Рейтингу", чинний мер міг би набрати майже 43% голосів, з величезним розривом випереджаючи свого найближчого конкурента Олександра Вілкула.

Майже нарівні з ним в опитуванні йде народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. Сам він не приховує своїх амбіцій на посаду міського голови Дніпра і заявив, що буде балотуватися, незалежно від того, на кому зупинить свій вибір президент.

За словами джерел в команді Зеленського, по Дніпру вони хочуть висунути в мери головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, нинішнього депутата облради від БПП Сергія Риженка.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, за посаду міського голови Черкас може поборотися Олександр Скічко. Ще одного мажоритарника - Тетяну Рябуху - "Слуга народу" планує висунути в Сумах.

Нагадаємо, Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року, нардепи ухвалили проект постанови №3809.

Зазначимо, у Раді оцінили ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами.