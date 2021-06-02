У Зеленського розкрили головні норми закону про олігархів

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

При цьому наголошується, що документ не порушує основних прав людей, які підпадають під визначення олігарха. Зокрема, законопроект визначає коло даних осіб і встановлює правила прозорих взаємин з представниками влади.

Зокрема, документ регулює зустрічі та інші взаємини представників влади з особами, що володіють значними активами.

Зазначається, що документ діятиме протягом десяти років.

"Він повинен стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, переформатують економічні та суспільні відносини в країні", - йдеться в повідомленні.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна заявив, що текст документа можуть опублікувати в четвер, 3 червня.

"Законопроект вже внесений до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським. Текст законопроекту буде опублікований, ймовірно, завтра вранці", - заявив він.