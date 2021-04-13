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У Зеленського не проти зниження податків для бізнесу, але не зараз

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 09:41
У Зеленського не проти зниження податків для бізнесу, але не зараз Фото: Олег Устенко розповів про майбутнє зниження податків (Oleksandr Prokopenko/Facebook)
Автор: Олександр Білоус

Зниження податків в Україні не призведе до негайного ефекту. Але країна повинна рухатися в цьому напрямку, і необхідно готувати законодавчі акти.

Про це радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Гра політиків, які закликають зменшити податки, щоб стимулювати економіку, звичайно, хороша. Але проблема тільки в тому, що зниження податків не дасть швидкий ефект", - сказав Устенко.

За його словами, ефект від зниження податків може бути від шести місяців до пару років. Тому у 2021 необхідно стимулювати економіку за рахунок бюджетних програм, зберігаючи високий дефіцит держбюджету.

"У 2022 році рівень дефіциту держбюджету має бути різко зменшено. А значить, повинні бути активно задіяні механізми та податкового стимулювання", - заявив Устенко.

"Я, як президент, не відкидаю ідею зниження податків. Ми повинні бути більш конкурентними, в тому числі і за податками, у порівнянні з Європою", - заявив радник Зеленського.

За його словами, Україна зобов'язана рухатися в напрямку зниження податків. "Необхідно заздалегідь підготувати відповідні законодавчі акти. Але вводити це все тільки після того, як вийдемо на більш низькі параметри дефіциту держбюджету. Піддавати країну подвійному ризику - за рахунок стимулюючих економіку програм і зниження податків - вкрай небезпечно", - додав він.

Нагадаємо, в грудні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про податкові пільги у сфері культури, туризму і креативних індустрій. Документ впроваджує податкові стимули для підтримки бізнесу.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2020 року Верховна рада знизила ставку податку на додану вартість для аграріїв з 20% до 14%.

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