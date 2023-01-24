У Зеленского предлагают запретить оплату сигарет и алкоголя наличными

"Мы обсуждаем сейчас – решение мы не приняли, перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат. То есть на оплату картой", - сказал Шурма.

Он объяснил, что когда во время топливного кризиса был дефицит и все продавцы топлива перевели клиентов на карточные платежи и платежи через программы дискомфорт среди населения сохранялся не более недели-двух, после чего все адаптировались к новым условиям. По его словам, подобные действия со стороны продавцов позволили вычислить оборот топлива.

"То же, я уверен, у нас произойдет тогда с табаком и алкоголем, поскольку в принципе разрушится природа и возможность уклонения от оплаты акциза", - подчеркнул Шурма.

Он также сообщил, что в настоящее время также рассматривается вопрос увеличения налогообложения "вредного потребления", к чему в частности относится:

табак;

алкоголь;

ископаемое топливо.

"Мы будем приводить ставки налогов (в рамках налоговой реформы – ред.) к среднеевропейскому уровню", - сказал Шурма.