У Зеленского предлагают запретить оплату сигарет и алкоголя наличными

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили с целью борьбы с неуплатой акциза перевести в безналичный формат торговлю подакцизными товарами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы во время брифинга.
"Мы обсуждаем сейчас – решение мы не приняли, перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат. То есть на оплату картой", - сказал Шурма.
Он объяснил, что когда во время топливного кризиса был дефицит и все продавцы топлива перевели клиентов на карточные платежи и платежи через программы дискомфорт среди населения сохранялся не более недели-двух, после чего все адаптировались к новым условиям. По его словам, подобные действия со стороны продавцов позволили вычислить оборот топлива.
"То же, я уверен, у нас произойдет тогда с табаком и алкоголем, поскольку в принципе разрушится природа и возможность уклонения от оплаты акциза", - подчеркнул Шурма.
Он также сообщил, что в настоящее время также рассматривается вопрос увеличения налогообложения "вредного потребления", к чему в частности относится:
"Мы будем приводить ставки налогов (в рамках налоговой реформы – ред.) к среднеевропейскому уровню", - сказал Шурма.
Напомним, Кабмин на этот год оставил общинам акциз горючего на уровне 2022 года.
Ранее мы писали, что у украинских граждан появится возможность проверять акциз через "Действие".
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