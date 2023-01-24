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У Зеленского предлагают запретить оплату сигарет и алкоголя наличными

Фото: у Зеленского предлагают запретить оплату подакцизных товаров наличными (GettyImages)
Автор: Юрий Дощатов, Карина Левицкая

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили с целью борьбы с неуплатой акциза перевести в безналичный формат торговлю подакцизными товарами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы во время брифинга.

"Мы обсуждаем сейчас – решение мы не приняли, перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат. То есть на оплату картой", - сказал Шурма.

Он объяснил, что когда во время топливного кризиса был дефицит и все продавцы топлива перевели клиентов на карточные платежи и платежи через программы дискомфорт среди населения сохранялся не более недели-двух, после чего все адаптировались к новым условиям. По его словам, подобные действия со стороны продавцов позволили вычислить оборот топлива.

"То же, я уверен, у нас произойдет тогда с табаком и алкоголем, поскольку в принципе разрушится природа и возможность уклонения от оплаты акциза", - подчеркнул Шурма.

Он также сообщил, что в настоящее время также рассматривается вопрос увеличения налогообложения "вредного потребления", к чему в частности относится:

  • табак;
  • алкоголь;
  • ископаемое топливо.

"Мы будем приводить ставки налогов (в рамках налоговой реформы – ред.) к среднеевропейскому уровню", - сказал Шурма.

Напомним, Кабмин на этот год оставил общинам акциз горючего на уровне 2022 года.

Ранее мы писали, что у украинских граждан появится возможность проверять акциз через "Действие".

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Офис президента