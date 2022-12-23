Предоставит ресурсы на восстановление. Кабмин оставил общинам акциз горючего

Для получения дополнительных ресурсов на восстановление инфраструктуры правительство Украины оставило акциз на горючее для общин на 2023 год на том же уровне, что и в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам премьера, сегодня, 23 декабря, правительство Украины утвердило решение об остатке общинам 13,4% от акциза на горючее на 2023 год. Он сказал, что Кабмин сегодня также согласовал механизм зачисления этих средств в местные бюджеты.

"Это усилит финансовую состоятельность общин и даст дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры и социальные расходы", - добавил Шмыгаль.