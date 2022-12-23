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Предоставит ресурсы на восстановление. Кабмин оставил общинам акциз горючего

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Украина, Пятница 23 декабря 2022 16:40
Предоставит ресурсы на восстановление. Кабмин оставил общинам акциз горючего Фото: правительство утвердило акциз горючего для общин на 2023 год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Для получения дополнительных ресурсов на восстановление инфраструктуры правительство Украины оставило акциз на горючее для общин на 2023 год на том же уровне, что и в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам премьера, сегодня, 23 декабря, правительство Украины утвердило решение об остатке общинам 13,4% от акциза на горючее на 2023 год. Он сказал, что Кабмин сегодня также согласовал механизм зачисления этих средств в местные бюджеты.

"Это усилит финансовую состоятельность общин и даст дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры и социальные расходы", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 28 сентября этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о частичном возвращении акцизов на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененных весной 2022 года.

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