У Зеленского рассказали, что Украине дает создание срочного международного трибунала для России

Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию Специального международного трибунала, мандатом которого будет преследование и наказание за преступление агрессии, совершенное высшим военно-политическим руководством страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы ОП Андрея Смирнова в Facebook .

"Еще одно важное решение, демонстрирующее готовность цивилизованного мира проснуться и заставить дышать доктрину международного права, применив при этом самое мощное юридическое оружие - ответственность за преступление агрессии. То оружие, которое никто не искал более 70 лет, спокойно созерцая актами террора и агрессий в 2014 году в украинском Крыму и на Донбассе, ранее в Грузии в 2008 году и так далее", - написал Смирнов.

По его словам, преступление агрессии имеет уникальный режим юрисдикции, отдельный от других преступлений Римского устава, таких как военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

"Работа Специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины не только юридически формализует международных преступников в этом статусе, но и навсегда закроет им двери в цивилизованный мир", - добавил он.

Напомним, ранее Смирнов заявлял, что Международный уголовный суд не располагает соответствующей юрисдикцией в расследовании преступления агрессии РФ. Поэтому единственным путём привлечения российских чиновников к ответственности является создание специального трибунала.

Добавим, что в сентябре в Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Более подробно об этом читайте в материале РБК-Украина "Суд для Путина. Чего добивается Украина и что об этом говорят в мире".