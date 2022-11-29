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Перемирие сейчас будет означать, что Россия оставит себе оккупированные территории, - Штайнмайер

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 11:39
Перемирие сейчас будет означать, что Россия оставит себе оккупированные территории, - Штайнмайер Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Перемирие между Украиной и Россией на данный момент невозможно, ведь под ним подразумевается, что Россия оставит все оккупированные территории себе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Deutsche Welle.

"Все рекомендации заключить перемирие сейчас, конечно, несерьезны, потому что перемирие на данном этапе оправдало бы произошедшую несправедливость. Перемирие сейчас будет означать, что Россия оставит себе оккупированную территорию. Это значит, что нарушенные границы, презрение международного права и захват земель - что все это будет позволено", - сказал он.

Кроме того, президент Германии осудил массированные вражеские атаки на мирное население Украины и объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Он отметил, что подобные обстрелы являются частью военной стратегии РФ.

"Мы видим не просто жестокую, агрессивную войну, которая ведется в военной форме против украинской армии. Но мы видим - и это становится заметнее, чем ближе к зиме - жестокую атаку на критическую инфраструктуру и, конечно, на мирное население", - сказал он.

Штайнмайер также подчеркнул, что ядерное оружие применять в войне нельзя.

Отметим, что ранее Штайнмайер заявлял, что Украина сама должна решать, когда начинать переговоры с Россией.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что РФ требует от Украины переговоров и сдачи государственных интересов, но переломный момент уже настал.

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Штайнмайер
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