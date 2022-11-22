У Зеленского объяснили негативный эффект для РФ статуса страны-террориста
Статус страны-террориста на Российской Федерации скажется репутационно, ведь Москва не сможет быть спонсором и партнером многих мероприятий.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"Партнеры примут абсолютно проукраинское решение. То есть РФ будет названа страной-террористом. Это репутационно крайне негативно будет отражаться на России, потому что страна, являющаяся страной-террористом, не сможет быть спонсором спортивных, культурных, политических мероприятий", - отметил Подоляк.
Он также подчеркнул, что для РФ это ключевой элемент влияния на зарубежные элиты. Россия все время была спонсором каких-либо федераций, но этого больше не будет.
"Также это будет маркером для некоторых государств, что с этой страной-террористом не нужно иметь никаких отношений. И это будет касаться не только Европы", - добавил советник главы Офиса президента.
Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян.
Напомним, ранее сообщалось, что политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.
Кроме того, мы писали, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России режим террористическим.
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