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У Зеленского объяснили негативный эффект для РФ статуса страны-террориста

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Киев, Вторник 22 ноября 2022 19:57
У Зеленского объяснили негативный эффект для РФ статуса страны-террориста Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Статус страны-террориста на Российской Федерации скажется репутационно, ведь Москва не сможет быть спонсором и партнером многих мероприятий.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Партнеры примут абсолютно проукраинское решение. То есть РФ будет названа страной-террористом. Это репутационно крайне негативно будет отражаться на России, потому что страна, являющаяся страной-террористом, не сможет быть спонсором спортивных, культурных, политических мероприятий", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что для РФ это ключевой элемент влияния на зарубежные элиты. Россия все время была спонсором каких-либо федераций, но этого больше не будет.

"Также это будет маркером для некоторых государств, что с этой страной-террористом не нужно иметь никаких отношений. И это будет касаться не только Европы", - добавил советник главы Офиса президента.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

Кроме того, мы писали, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России режим террористическим.

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