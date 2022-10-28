У Зеленского объяснили, как должна выглядеть новая "формула" Штайнмайера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Путин вернется к 23 февраля, где РФ не была изгоем. Но мы в октябре: Путин - кровавый тиран, РФ - террористическое государство", - говорится в сообщении.

Напомним, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что Германия и Россия находятся в противостоянии, а потому "нет места старым мечтам" в отношении РФ.

Также гражданам Германии нужно подготовиться к трудным временам, поскольку следующие годы для страны будут сложными.

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