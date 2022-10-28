У Зеленского объяснили, как должна выглядеть новая "формула" Штайнмайера

Новой "формулой" Штайнмайера должна стать максимальная военная и финансовая поддержка Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Путин вернется к 23 февраля, где РФ не была изгоем. Но мы в октябре: Путин - кровавый тиран, РФ - террористическое государство", - говорится в сообщении.
Подоляк подчеркнул, что сегодняшняя речь немецкого президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера стала приговором российским фантазиям о слабой Европе.
"Новая "формула" Штайнмайера: максимальная военная и финансовая поддержка Украины", - пояснил Подоляк.
Напомним, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что Германия и Россия находятся в противостоянии, а потому "нет места старым мечтам" в отношении РФ.
Также гражданам Германии нужно подготовиться к трудным временам, поскольку следующие годы для страны будут сложными.
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