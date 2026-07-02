У Зеленского объяснили, может ли Польша встать на пути Украины в ЕС

В частности, он ответил, есть ли предположение, что Польша может воспользоваться своим правом вето.

"У меня нет оснований полагать, что польские дипломаты и чиновники, которые заседают в Брюсселе или где-либо, не понимают, насколько важно и насколько им даже выгодно, чтобы кластеры были открыты", - сказал Кислица.

Первый заместитель главы ОП также подчеркнул, что Украина сделала все необходимое для того, чтобы кластеры были открыты.

"Как сказал президент (Украины Владимир Зеленский, - ред.), когда речь идет об интеграции в ЕС, об открытии кластеров, это он сказал на пресс-конференции в Дублине, следует руководствоваться не эмоциями, а правилами, существующими в Европейском Союзе", - отметил он.

Что предшествовало

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш недавно заявил, что Варшава не согласится на вступление Украины в ЕС, если Киев будет чествовать ряд исторических деятелей.

В частности, он подчеркнул, что "с Бандерой Украина не вступит в Евросоюз". Кроме того, Косиняк-Камыш заявил, что никто не будет указывать Польше, "как голосовать за вступление той или иной страны" в ЕС.

По словам польского министра, каждая страна на пути к вступлению в ЕС "должна соблюдать строгие требования, в частности, по вопросу исторической памяти".