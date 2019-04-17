У Зеленського і Порошенка ще не погодили формат проведення дебатів

Штаби кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка ще не погодили формат проведення передвиборних дебатів. Про це повідомив прес-секретар виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, формат та регламент проведення дебатів поки не узгоджений.

"Зараз є питання, яким буде формат та регламент проведення дебатів. Чесно кажучи, складно уявити, щоб два штаби сіли і швидко винайшли велосипед... Поки те, що ми бачимо з боку штабу, який опонує: вони намагаються перетворити це на прес-конференцію з участю ангажованих телеканалів... Дебати - це точно не прес-конференція", - повідомив Медведєв.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що Зеленському не вдасться уникнути передвиборних дебатів.

Як повідомляло РБК-Україна, Порошенко погодився взяти участь у дебатах з Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00. Крім того, у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенка і НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня.

Станом на сьогодні на дебати Порошенка і Зеленського на стадіоні зроблено 12 тис. місць.