У Зеленского сравнили ситуацию в Бахмуте и Соледаре с Верденской битвой

По его словам, Россия бросила выпущенных из тюрем умирающих преступников, как только достаются линии фронта.

"Их тела бросают на месте, их даже не уносят, человеческих потерь с российской стороны много, гораздо больше, чем у нас", - сказал он.

По словам Ермака, перед украинскими защитниками - непрерывно атакующая, атакующая и атакующая человеческая масса.

"Соледар - место уличных боев, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но они не контролируют", - отметил глава президентского офиса.

Напомним, сегодня Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте". Однако украинская сторона отрицает эту информацию.

Однако ранее Пригожин вместе с наемниками "Вагнера" заявили, что именно они вошли в город. Уже 13 января главарь боевиков Пригожин заявил, что у его группировки "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщение Минобороны РФ о якобы захвате украинского Соледара.