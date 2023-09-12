У Зеленского пока отложили идею с госизменой за топ-коррупцию, - источники

По информации нескольких источников, на решение не торопиться с этим законопроектом повлияли и западные партнеры, которые видят в этой инициативе попытку власти вмешаться в работу НАБУ и антикоррупционной вертикали в целом.

Как говорится в статье, международные партнеры Украины уже успели дать сигнал представителям власти о том, что не поддерживают инициативу Офиса президента о приравнении коррупции к государственной измене и передаче определенных топ-коррупционных кейсов в подследственность СБУ.

"Были звонки из посольств и от партнеров через океан на Банковую. Четко прозвучало, что принятие такого закона они не поймут и это не останется без реакции", - рассказал информированный собеседник, не прибегая к деталям звонков.

Уравнение коррупции к госизмене

Напомним, что 27 августа президент Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук рассказал о своем намерении предложить Верховной раде приравнять коррупцию к государственной измене. Но он отметил, что это должно действовать только во время военного положения в Украине.

"Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет", - сказал президент.

Вместе с тем он добавил, что не знает, поддержит ли украинский парламент такую инициативу.

По данным источников РБК-Украина, в драфте законопроекта, над которым работали в Раде, планировалось продублировать статьи из закона о НАБУ и прописать аналогичные закону об СБУ. Чтобы соответствующими расследованиями дел топ-взяточников могли заниматься не только в НАБУ, но и также в СБУ.

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