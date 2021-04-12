У Зеленського підтвердили запит на переговори з Путіним

Офіс президента України Володимира Зеленського запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним , щоб обговорити ескалацію на Донбасі. Але відповіді поки не було.

"Офіс президента, звичайно ж, зробив запит на переговори з Володимиром Путіним. Ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович заявив, що Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військових під Шумами Донецької області.

Проте вже сьогодні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що жодних запитів не було. У той же час, за його словами, у Путіна завжди є що сказати "з приводу розрядки напруженості та попередження потенційної війни на Донбасі".

Також в Офісі президента України говорили, що російська сторона відмовилася від ідеї переговорів у нормандському форматі, тому цього тижня Зеленський їде з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном.