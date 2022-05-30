У Зеленського підтвердили втрату контролю над Лиманом

Українські війська втратили контроль над містом Лиман в Донецькій області. Бої тривають в його околицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Все-таки наші навколовоєнні джерела підтверджують, що Лиман в принципі під російським контролем. Є бої навколо Лиману в напрямку Озерного до переправи через Сіверський Донець, за якою Сіверськ", - зазначив він.

За його словами, російські війська намагаються "підрізати тили" українським силам, але поки особливого просування на цьому напрямку немає.