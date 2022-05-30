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У Зеленського підтвердили втрату контролю над Лиманом

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Українські війська втратили контроль над містом Лиман в Донецькій області. Бої тривають в його околицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Все-таки наші навколовоєнні джерела підтверджують, що Лиман в принципі під російським контролем. Є бої навколо Лиману в напрямку Озерного до переправи через Сіверський Донець, за якою Сіверськ", - зазначив він.

За його словами, російські війська намагаються "підрізати тили" українським силам, але поки особливого просування на цьому напрямку немає.

Нагадавши, російські війська зайняли Лиман ще під кінець минулого тижня, але в Міністерстві оборони говорили, що робити остаточні висновки рано, оскільки тривали запеклі бої.

Сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що противник готує подальший наступ на Лиманському напрямку.

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