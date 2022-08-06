RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського підтвердили передачу Україні штурмовиків від Північної Македонії

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Північна Македонія передала Україні штурмовики Су-25. Інформацію підтвердили в Офісі президента.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав він.

Нагадаємо, ЗМІ Північної Македонії заявляли, що Україні було передано чотири штурмовики СУ-25, які країна придбала у 2001 році за 4 млн євро. Перед поставкою літаки було відремонтовано і перевірено українськими інженерами.

При цьому вчора, 5 серпня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не зміг підтвердиди інформацію про передачу Македонією штурмовиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакедонияУкраїнаІрина Подоляк