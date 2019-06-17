У Зеленського підтвердили намір перенести Адміністрацію президента

Команда президента Володимира Зеленського готується до перенесення Адміністрації президента з будівлі на вулиці Банковій. Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив глава АП Андрій Богдан.

Він зазначив, що у будівлі на вулиці Банковій можуть зробити музей державності України, або ж будівлю можуть продати.

"Ми плануємо переїзд в інше приміщення, і там будуть скляні стіни, open space, будуть робочі групи, буде відкрита для спілкування територія, куди зможе зайти простий українець, в якусь частину, і побачити, що там не якісь небожителі, а прості українські громадяни, яких народ взяв на роботу тимчасово", - сказав Богдан.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Юлія Мендель повідомляла, що команда Зеленського розглядає кілька локацій переїзду адміністрації. Вона сказала, що адміністрація президента, можливо, буде переїжджати, і ці питання розглядаються та підраховуються.

Зазначимо, в квітні в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявляв, що має намір перенести АПУ з будівлі на Банковій. "У нас є можливість розібратися з Адміністрацією президента. Чим там взагалі люди займаються зараз?... Дуже хочу (переїхати з Банкової, - ред.). Я сказав своїм хлопцям - шукаєте якийсь ореn space, якийсь unit цікавий... Так, я хочу", - сказав тоді він.