ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленського з перемогою привітав тимчасовий президент Венесуели

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 06:14
Зеленського з перемогою привітав тимчасовий президент Венесуели
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles.com)

Хуан Гуайдо зазначив, що вибори в Україні пройшли вільно

Лідер венесуельської опозиції, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гуайдо в Twitter.

Зокрема, він відзначив свободу вибору в Україні, яка дозволила громадянам проголосувати за кандидата.

"Як виконуючий обов'язки президента Боліваріанської Республіки Венесуела, я вітаю народ України і Володимира Зеленського з їх широкою і гучною перемогою. Вільні вибори - це механізм, який дозволяє народам висловити і матеріалізувати ваше бажання змін", - написав Гуайдо.

Зеленського з перемогою привітав тимчасовий президент Венесуели

Нагадаємо, раніше Володимира Зеленського з перемогою на виборах привітали президенти США - Дональд Трамп, Франції - Еммануель Макрон, Польщі - Анджей Дуда, а також голова Європарламенту Дональд Туск, єврокомісар Йоганнес Ган і глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант.

Голосування у другому турі виборів президента України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки). Голосування завершилося в 6 ранку за київським часом у понеділок, 22 квітня.

У ЦВК повідомили потенційну дату оголошення результатів виборів У Держдепі США повідомили про деталі розмови Трампа і Зеленського
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийВенесуэлавыборы 2019
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся