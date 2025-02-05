У Зеленского озвучили ожидания от визита Келлога на конференцию по безопасности в Мюнхене

"Я думаю, что США обсуждают этот план. Это будет презентация предварительной конструкции, как я понимаю. Где-то еще будут какие-то дискуссии вокруг этого. Ведь учитываем, что РФ хочет получить максимум из ситуации, она продолжает максимально вкладываться в войну, мы видим как они увеличивают количество боестолкновений, продолжают удары КАБами, ракетные дроновые удары, они не уменьшают масштабы войны", - отметил Подоляк.

Он рассказал, что Россия не перестраивает обратно свою экономику, а наоборот, еще больше милитаризирует ее.

Подоляк считает, что необходимо дождаться хотя бы очертания того, что может предложить президент США Дональд Трамп и его команда.

"Коммуникации на неформальном уровне идут, вы же видите, периодически Трамп выходит с определенными предложениями, безусловно эти элементы нам известны, но дождемся презентации американской формулы, как они это видят", - сказал советник.

По его словам, США точно не будут вести переговоры об Украине без самой Украины. По его мнению, Европа также заинтересована в таком формате переговоров.

"Несмотря на все информационные конфликты между США и Европой синхронизация позиций по Восточной Европе, и по Украине, а также по финалу войны абсолютно точно будет между Европой, США и Украиной", - подчеркнул он.