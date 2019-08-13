У Зеленського відповіли на заяву "влади" Криму про поставки води

Київ на заяву кримської "влади" про поставки води відповів, що питання, пов'язані з Кримом, може ставити лише Україна. Про це написав постійний представник українського глави держави в АРК Антон Кориневич у Facebook.

Кориневич заявив, що Крим є територією України, а не територією РФ.

"Тому РФ не може ставити у міждержавних відносинах питань, пов‘язаних з Кримом. Питання, пов‘язані з Кримом, може ставити лише держава-суверен, тобто Україна", - написав він.

За його словами, Київ має право перекрити технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України.

"За всіма підрахунками прісної води в Криму для потреб населення вистачає. В цілому, саме держава-окупант повинна відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами. Тож усі претензії держави-окупанта на дніпровську воду не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя", - додав він.

Нагадаємо, російська влада анексованого Криму має намір ініціювати переговори з українською владою, щоб просити пустити на півострів воду з річки Дніпро. Планується звернутися до керівництва РФ з проханням ініціювати переговорний процес з Україною "про пропуск на півострів вод річки Дніпро, яка бере свій витік в Росії".

Зазначимо, що у вересні 2018 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що відновлення подачі води в Крим можливе після визнання Російською Федерацією факту анексії українського півострова.