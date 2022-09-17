У Зеленського відповіли на "мирну ініціативу" Мексики: це план Росії

Він розкритикував світових політиків, які використовують війну в Україні для власного піару. При цьому Подоляк жорстоко відреагував на ініціативу лідера Мексики створити "Комітет з діалогу та миру".

"Ваш план - це залишити мільйони під окупацією, збільшити кількість масових поховань та дати Росії час відновити резерви перед новим наступом? Тоді ваш "план" - це план Росії", - заявив він.

Що пропонує президент Мексики

Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що у всьому світі потрібно на п'ять років припини будь-які військові та торгові конфлікти. Зокрема, мексиканський лідер закликав припинити бойові дії в Україні на теперішній стадії та вважати це точкою відліку.

Крім того, у Мексиці пропонують створити так званий "Комітету з питань діалогу та миру" і хочуть оголосили цей план на Генасамблеї ООН.

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