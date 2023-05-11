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У Зеленского оценили влияние возможного поражения Эрдогана на позицию Турции по Украине

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Украина, Четверг 11 мая 2023 20:17
У Зеленского оценили влияние возможного поражения Эрдогана на позицию Турции по Украине Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Турция заняла позицию нейтралитета по посредничеству между Украиной и Россией. Президентские выборы в стране не могут повлиять на позицию Турции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Мне кажется, что Турция заняла ту позицию, которой будет придерживаться. Позиция нейтралитета, позиция активного посредничества по гуманитарным составляющим... Турция напрямую помогает нам с обменом пленных, решает еще ряд вопросов", - заявил Подоляк.

По его мнению, результаты президентских выборов не должны повлиять на турецкую позицию по отношению к Украине и РФ.

Напомним, в среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".

Переговоры заместителей министров обороны Украины, Турции и России по продлению "зернового соглашения" были запланированы на 5 мая, но их перенесли.

Как недавно заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, "зерновое соглашение" могутпродлить еще на два месяца.

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