У Зеленского оценили отношения Пекина и Москвы: Зачем помогать России, терпящей крушение своей цивилизации

Чиновник указал, что такие действия Пекина сразу станут известны.

"Зачем помогать России, терпящей крушение своей цивилизации? Нынешняя Россия скоро перестанет существовать. Это было бы безвозвратной инвестицией, а Китай слишком прагматичен, чтобы совершать подобные ошибки", - отметил Подоляк.

По его словам, китайское законодательство запрещает передачу оружия государству, которое находится в состоянии войны.

"Сегодня нет смысла делать ставку на Россию, она не перспективный союзник, а оказывается отсталой страной, стремящейся компенсировать свои слабости избытком агрессивности", – объяснил советник главы Офиса президента.

В то же время, Подоляк предполагает, что Китай может воспользоваться положением ослабленной и дискредитированной России.

"Не будем забывать, что стабильная международная торговля и доступ к технологическим ноу-хау крайне важны для Пекина, он ставит себя в конкурентные отношения с США и Европой, но не хочет прямых конфликтов и санкций. Россия, с другой стороны, может предложить только саморазрушающуюся войну", - добавил чиновник.