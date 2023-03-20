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У Зеленского оценили отношения Пекина и Москвы: Зачем помогать России, терпящей крушение своей цивилизации

Фото: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Китай поставит под угрозу свои торговые и технологические отношения с другими странами, если решит предоставить России оружие для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаил Подоляк итальянской газете Corriere della Sera .

Чиновник указал, что такие действия Пекина сразу станут известны.

"Зачем помогать России, терпящей крушение своей цивилизации? Нынешняя Россия скоро перестанет существовать. Это было бы безвозвратной инвестицией, а Китай слишком прагматичен, чтобы совершать подобные ошибки", - отметил Подоляк.

По его словам, китайское законодательство запрещает передачу оружия государству, которое находится в состоянии войны.

"Сегодня нет смысла делать ставку на Россию, она не перспективный союзник, а оказывается отсталой страной, стремящейся компенсировать свои слабости избытком агрессивности", – объяснил советник главы Офиса президента.

В то же время, Подоляк предполагает, что Китай может воспользоваться положением ослабленной и дискредитированной России.

"Не будем забывать, что стабильная международная торговля и доступ к технологическим ноу-хау крайне важны для Пекина, он ставит себя в конкурентные отношения с США и Европой, но не хочет прямых конфликтов и санкций. Россия, с другой стороны, может предложить только саморазрушающуюся войну", - добавил чиновник.

Напомним, по данным Politico,китайские компании отправили в РФ 1000 штурмовых винтовок и другого оборудования, которое может быть использовано в военных целях.

Ранее в Белом доме заявили, что Китай все еще думает о возможности предоставления России оружия для ведения войны против Украины. США предупредили Пекин о последствиях.

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Российская ФедерацияКитайМихаил Подоляк