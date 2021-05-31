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У Зеленського оцінили можливість референдуму щодо Донбасу

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Офісі президента України назвали умову проведення референдуму щодо Донбасу. Це робитимуть, якщо переговори щодо Донбасу вимагатимуть такого кроку.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна радник голови ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми".

На нещодавній прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що головне питання, яке варто винести на референдум - ситуація на Донбасі. Однак, за словами Подоляка, це не означає, що питання ОРДЛО стане однією з перших тем, винесених на всенародне голосування.

"Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним з етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі", - зазначив Подоляк.

Він заявив, що будь-якого питання на референдум або рішення в порушення нашої Конституції не може бути навіть гіпотетично.

Нагадаємо, на Банковій не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського.

Крім того, у Раду внесли законопроект про місцевий референдум.

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