У Зеленського оцінили можливість референдуму щодо Донбасу

Про це заявив у коментарі РБК-Україна радник голови ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми" .

На нещодавній прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що головне питання, яке варто винести на референдум - ситуація на Донбасі. Однак, за словами Подоляка, це не означає, що питання ОРДЛО стане однією з перших тем, винесених на всенародне голосування.

"Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним з етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі", - зазначив Подоляк.

Він заявив, що будь-якого питання на референдум або рішення в порушення нашої Конституції не може бути навіть гіпотетично.