ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського оцінили ймовірність затяжної війни проти Росії

Новость на русском →
Київ, Середа 01 червня 2022 18:24
У Зеленського оцінили ймовірність затяжної війни проти Росії Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Офісі президента вважають, що Україна та Росія не припинять війну як мінімум до осені-зими цього року. Жодна зі сторін не прийме тих результатів, які є зараз, як перемогу в конфлікті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"До осені - зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально. Чому? Тому що зупинитись ніхто не зможе. Ні одна, ні інша сторона не отримає у нинішньому вигляді почуття перемоги. Україна точно не може зупинитись. Це об'єктивні обставини", - заявив Подоляк.

За його словами, Росія все ж таки могла б зупинитися на даному етапі, оскільки вона розуміє, що не має підтримки серед місцевого населення Запорізької та Херсонської областей.

"Він ("русский мир", - ред.) зайшов на південь України без жодної концепції того, що має намір там робити. Російська армія просто прийшла туди з червоними прапорами, з туалетами, які тепер будуть на вулиці без унітазів, тому що це не прийнято у їхній цивілізації, без гарячої води та, в принципі, без комфорту", - вважає радник голови ОП.

Він зазначив, що натомість росіяни пропонують місцевому населенню окупованих територій мінімальний набір послуг, який "включає життя у ватниках і валянках, балалайку та горілку, і ще мітинги біля пам'ятників Леніну".

"Тому війна не може зупинитися лінією розмежування. Ні Херсонська, ні Запорізька, ні Донецька, ні Луганська області категорично не хочуть у цьому "русском мире" жити", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що ключова мета Росії – позбавити Україну підтримки. Тому Кремль постійно працює над розповсюдженням фейків про українців, які у пошуках притулку від війни тимчасово оселилися за кордоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Херсонская область Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
DAILY
"Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу