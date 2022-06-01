У Зеленського оцінили ймовірність затяжної війни проти Росії

В Офісі президента вважають, що Україна та Росія не припинять війну як мінімум до осені-зими цього року. Жодна зі сторін не прийме тих результатів, які є зараз, як перемогу в конфлікті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"До осені - зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально. Чому? Тому що зупинитись ніхто не зможе. Ні одна, ні інша сторона не отримає у нинішньому вигляді почуття перемоги. Україна точно не може зупинитись. Це об'єктивні обставини", - заявив Подоляк.

За його словами, Росія все ж таки могла б зупинитися на даному етапі, оскільки вона розуміє, що не має підтримки серед місцевого населення Запорізької та Херсонської областей.

"Він ("русский мир", - ред.) зайшов на південь України без жодної концепції того, що має намір там робити. Російська армія просто прийшла туди з червоними прапорами, з туалетами, які тепер будуть на вулиці без унітазів, тому що це не прийнято у їхній цивілізації, без гарячої води та, в принципі, без комфорту", - вважає радник голови ОП.

Він зазначив, що натомість росіяни пропонують місцевому населенню окупованих територій мінімальний набір послуг, який "включає життя у ватниках і валянках, балалайку та горілку, і ще мітинги біля пам'ятників Леніну".

"Тому війна не може зупинитися лінією розмежування. Ні Херсонська, ні Запорізька, ні Донецька, ні Луганська області категорично не хочуть у цьому "русском мире" жити", - резюмував Подоляк.