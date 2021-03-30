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Україна зобов'язана використовувати російську мову для контрпропаганди, - Аваков

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 16:57
Україна зобов'язана використовувати російську мову для контрпропаганди, - Аваков Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Україна повинна не відмовлятися від російської мови, а використовувати її для контрпропаганди проти Росії. Для це треба також запустити канал на зарубіжну аудиторію.

Про це він написав у своєму Facebook.

На його думку, російська мова живе і розвивається у світі його носіїв, у тому числі, в Україні.

"Більше того, в умовах підлої гібридної війни, розв'язаної проти України путінським режимом, в якій така велика пропагандистська складова, - ми не тільки можемо, але і зобов'язані використовувати російську мову для контрпропаганди", - зазначив Аваков.

Він підкреслив, що російською мовою говорять і розуміють її близько 300 млн людей у світі.

"З них тільки половина живе в РФ. Для багатьох, які розуміють російську мову, важливо мати можливість отримувати чесну, а не путінську інформацію на своїй мові", - додав Аваков.

Міністр також виступив за створення російськомовного українського каналу, який буде мовити на міжнародну аудиторію.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що нікому не дасть "приватизувати" російську мову.

А секретар РНБО Олексій Данілов пропонував зробити англійську мову другою в Україні.

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