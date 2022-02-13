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У Зеленського відреагували на ситуацію з авіарейсами: не бачимо сенсу закривати небо

Автор: Владислав Красінський

Українська влада стежить за рішеннями авіаперевізників з приводу польотів в Україну. Закривати українське небо через загрозу вторгнення Росії не планують.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Як пояснив Подоляк, більш гостро на ситуацію реагують компанії, які користуються лізинговими форматами, а компанії, які володіють своїм авіапарком, куди більш лояльні.

"І нарешті, найважливіше, сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нонсенс. І, на мій погляд, дещо нагадує свого роду часткову блокаду. Знову ж таки з елементами максимальної медійної ескалації", - зазначив він.

Подоляк додав, що дивним є те, що сама Росія не піддається настільки відвертій блокаді свого повітряного простору.

"У той час, як Україна все взагалі стикається з подібними дивними ініціативами наших партнерів. І якщо окремі авіаперевізники вирішили переналаштувати графік польотів, це точно ніяк не пов'язано з рішеннями або політикою нашої держави", - резюмував представник ОП.

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Ірина ПодолякВторгнення Росії до України