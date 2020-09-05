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У Зеленського відреагували на санкції РФ проти України

Київ, Субота 05 вересня 2020 15:11
У Зеленського відреагували на санкції РФ проти України
Фото: Офіс президента (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на російські санкції проти членів ряду українських парламентських партій. Рішення російського уряду назвали спекуляцією.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

У Зеленського підкреслюють, що мотивація подібних дій завжди не має очевидних логічних пояснень і носить, швидше за все, ситуативний спекулятивний характер для пропагандистських цілей.

В ОП це пов'язують з недавніми подіями, які залишили негативний іміджевий слід на Росії. Зокрема, це отруєння опозиціонера Олексія Навального і протести в Білорусі.

"Цілком можливо, що таким нехитрим чином, санкційно атакуючи окремих наших громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних факторів на громадську думку всередині країни", - йдеться в повідомленні.

У президента також не виключають, що РФ робить спробу маніпуляцій перед місцевими виборами в Україні, які мають відбутися в жовтні.

"Якщо ж має місце чергова спроба пограти в різні маніпуляції напередодні чергових виборів у нас (що, природно, не можна виключати, враховуючи схильність РФ до глобальних медійно-пропагандистських провокацій) і підіграти певним політичним групам, то, на жаль для російської сторони, всі подібні маніпуляції ми чудово вміємо читати та вони абсолютно не впливають на наше внутрішнє політичне здоров'я", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше уряд Росії розширив персональні санкції проти України. У російський санкційний список, зокрема, потрапили п'ятий президент Петро Порошенко і колишній нардеп Святослав Вакарчук.

Про те, що Росія планує розширити санкції проти України стало відомо ще в кінці липня.

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