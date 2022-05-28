У Зеленського відреагували на звинувачення Росії у відмові від переговорів

Усі заяви Кремля про те, що Україна відмовляється від мирних переговорів з РФ, є черговою брехнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Україна відмовляється від переговорів" - знову генерують брехню у Москві . Справжні переговори можливі, якщо Росія відмовиться від лицемірства, покине південь та відведе війська", - наголосив Подоляк. Він також додав, що доки вищезазначені умови не будуть виконані і дипломати не зможуть організувати переговори, "діалог" вестимуть ЗСУ.