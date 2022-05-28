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У Зеленського відповіли тим, хто пропонує Україні закінчити війну, поступившись територіями

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Київ, Субота 28 травня 2022 14:56
У Зеленського відповіли тим, хто пропонує Україні закінчити війну, поступившись територіями Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Офіс президента висуває зустрічну "пропозицію" тим, хто каже Україні поступитися територіями задля закінчення війни з Росією. Тоді ці країни мають утримувати довічно українських біженців, оскільки вони вже не схочуть повертатися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Тим, хто пропонує Україні закінчити війну, погодившись на територіальні поступки й нову лінію кривавого розмежування, пропоную створити спільний фонд, щоб утримувати 13 млн вимушених переселенців. Довічно. Бо ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар", - написав Подоляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що деякі геополітики пропонують Україні піти на поступки Росії і віддати території заради ілюзії миру.

Згодом вже в Кремлі заявили, що все ще чекають прийняття Україною озвучених Росією вимог. Називаючи це не "територіальними" поступками, а "визнанням" ситуації як такої.

Додамо, як наголосив глава МЗС Дмитро Кулеба, Україна ніколи не піде на поступки по одному з питань і це стосується саме питань територіальної цілісності нашої країни.

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