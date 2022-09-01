ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського відреагували на нову "мету" війни і нагадали Путіну історію

Новость на русском →
Україна, Четвер 01 вересня 2022 19:15
У Зеленського відреагували на нову "мету" війни і нагадали Путіну історію Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні відреагували на нову "мету" війни, яку президент РФ Володимир Путін вигадав під час відкритого уроку в Калінінграді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Можна довго казати: Нас спровокувало НАТО. А потім вийде Путін і скаже: Наша мета - ліквідувати Україну, бо ми заперечуємо існування такої держави. Україна - місце, звідки все почалося. Україна також місце вашого безславного фіналу", - заявив Подоляк.

Таким чином радник голови Офісу президента вирішив нагадати про урок з історії очільнику Росії.

Нагадаємо, що Путін під час відкритого уроку в Калінінграді вигадав нову "мету" війни в Україні. За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Війна в Україні
NEWS
Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб
Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму