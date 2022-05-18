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Ніяких поступок Росії. Це призведе до Мінську-3 і затягне війну, - Подоляк

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Україна, Середа 18 травня 2022 19:58
Ніяких поступок Росії. Це призведе до Мінську-3 і затягне війну, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Низка європейських політиків пропонувала Україні піти на поступки щодо свого суверенітету. Мова йде про компроміси у війні з Росією. Однак такі дії призведуть тільки до затягування війни чи нових конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю НВ радника глави ОП України Михайла Подоляка.

"Загалом ці заяви не лише Еммануеля Макрона, а й ще деяких людей із європейської політичної спільноти трохи дивні. Зрозуміло, що українське суспільство не підтримає таких вимог у жодному вигляді. Будь-яка поступка РФ означатиме Мінськ-3, отже, відкладену війну. Це має розуміти політична еліта Європи, коли робить такі заяви. І ми на це свідомо не підемо у будь-якому вигляді", - наголосив Подоляк.

Крім того, за його словами, будь-яка поступка Росії спровокує інші претензії та вимоги до України.

"Мені на 83 день війни взагалі незрозуміло, чому в Європі з'являються такі думки. Вони, мабуть, хочуть повернутися до звичних для них правил ведення бізнесу з РФ, але мені здається, що цього вже не буде, тому що зафіксовані військові злочини РФ у великому масштабі", - наголосив антикризовий радник глави Офісу президента України.

За словами Подоляка, Європа повинна "коректніше" ставитися до того, як має завершитись ця війна.

"Це не мають бути поступки Росії. Це мають бути лише пріоритети України", - наголосив він.

Нагадаємо, Росія розуміє тільки мову сили і кожен дзвінок світових лідерів Володимиру Путіну вириває Москву з міжнародної ізоляції. Кращий діалог з Кремлем - новий пакет санкцій і постачання зброї Україні.

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Ірина Подоляк Війна в Україні
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