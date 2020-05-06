У Зеленського пояснили підвищення представництва України в ТКГ

Перезавантаження контактної групи зроблено для прискорення мінського процесу
Представництво України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі було підвищено представниками Кабінету міністрів і нардепами для прискорення мінського процесу. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками переговорів глави Офісу президента Андрія Єрмака з політичними радниками лідерів країн "нормандської четвірки".
Повідомляється, що президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ для прискорення мінського процесу.
"Ми підняли його (представництво, - ред.) до дуже високого офіційного рівня", - заявив Єрмак.
Зазначимо, указом президента заступником голови української делегації в ТКГ призначено віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представлятимуть заступники міністрів або нардепи - голови профільних комітетів Верховної ради:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна офіційно запропонувала перезавантажити роботу Контактної групи з залученням переселенців. Очікується, що переселенці зможуть брати участь у робочих підгрупах як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.