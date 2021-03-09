У Зеленського пояснили, чому все ще не відбулася розмова з Байденом

Мендель заявила, що інавгурація Байдена відбулася наприкінці січня, але у нього досі "навіть адміністрація не сформована". А той факт, що Байден вже встиг поспілкуватися з лідерами цілої низки держав, прес-секретар президента України пояснила тим, що у нього "є така ж схильність до результативності, як і у Зеленського".

Прес-секретар Зеленського повідомила, що вже зв'язалася з прес-службою Білого дому.

"Контакти відбуваються постійно на певному рівні, і в цьому немає абсолютно жодного негативу. Я думаю, дуже скоро буде ситуація, коли ми зрозуміємо, що з США, у нас все налагоджено. Дійсно, ведеться дуже велика робота між дипломатами та різними службами. Був обмін листами президентів. І були досить чіткі меседжі, які показали, що відбувається", - сказала вона.

"Поговорити, це добре. А щоб була дія, до цього потрібно підготувати платформу", - заявила Мендель.