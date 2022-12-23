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В "Дії" появились судебные решения

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 16:53
В "Дії" появились судебные решения Фото: судебные решения появились в мобильном приложении "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В мобильном приложении "Дія" стартовало бета-тестирование доступа пользователей к судебным решениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса "Дія".

"Судебное решение – это документ суда, завершающий результат рассмотрения дела. Его можно показать органам местного самоуправления, чтобы подтвердить, что мужчина и женщина развелись. Или органам МВД, чтобы забрать права, если до этого их изъяли полицейские, или предъявить нотариусу для открытия наследства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с новой услугой пользователи за несколько кликов смогут получить электронное судебное решение с электронной подписью судьи прямо на смартфоне. Документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.

Присоединиться к тестированию новой услуги могут украинцы, которые:

  • имеют цифровую подпись;
  • являются участниками судебного дела.

Ранее мы писали, что в "Дії" обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины.

РБК-Украина также сообщало, что в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дії" без пластикового аналога.

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