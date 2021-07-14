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У Зеленського обіцяють подати апеляцію на рішення суду щодо Тупицького

Автор: Мілан Лєліч

На рішення Верховного суду про незаконність звільнення колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького подадуть апеляцію. У президента Володимира Зеленського вважають, що він діяв законно.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, буде подана апеляція на це рішення Верховного суду. Президент діяв законно і в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення Тупицького. Безумовно, це рішення ми не визнаємо в будь-якому випадку", - зазначив Подоляк.

Він також зазначає, що Тупицький має отримати справедливий вирок як особа, "що обгрунтовано підозрюється в скоєнні злочинів проти правосуддя". А рішення Верховного суду не зможе зупинити судову реформу.

Нагадаємо, в березні 2021 року президент скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означає його звільнення.

Зеленський пояснив рішення звільнити Тупицького тим, що "роботу судді супроводжували різні політичні та бізнес-групи".

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