У Зеленского назвали три варианта создания спецтрибунала для РФ

Специальная координационная группа разрабатывает механизмы привлечения РФ к ответственности за преступления агрессии против Украины, и в настоящее время рассматривает три варианта создания такого трибунала.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Первый из них - создание трибунала через решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Как отметил чиновник, украинская сторона настаивает именно на такой модели, которая для нашего государства является ключевой и приоритетной.

"Такое всеобъемлющее решение действительно сделало бы такой механизм максимально легитимным, и путь имплементации решений этого трибунала после осуждения конкретных чиновников страны-агрессора был бы намного короче", - сказал замглавы ОП.

Второй вариант напоминает модель Нюрнбергского трибунала. В этом случае, пояснил Смирнов, Украина должна выйти с декларацией в форме международного договора о создании трибунала, который будет открыт для подписания и ратификации странами цивилизованного мира.

При этом чиновник обратил внимание, что данный процесс является длительным, и о создании такой модели сейчас есть подписи только четырех стран.

Третья модель является гибридной. Так, сначала такой трибунал должен быть создан как часть судебной системы Украины, для чего нужно вносить изменения в Конституцию, что в режиме военного положения сделать нельзя.

По словам Смирнова, создание подобного трибунала как части судебной системы нашей страны "приведет или содержит большой риск того, что преступление агрессии фактически опустится до уровня конфликта между двумя странами", что является недопустимым, так как его последствия "сегодня ощутимы всем, и не только в Украине".

Замглавы ОП добавил, что Украина выступает против гибридной модели спецтрибунала.

Также Смирнов рассказал, что еще одной опцией рассматривалась возможность создания трибунала в другой международной авторитетно признанной юрисдикции, включая Нидерланды. При этом, отметил он, даже в этом случае Украина будет настаивать на решении Генассамблеи ООН в поддержку подобного трибунала.

Спецтрибунал над РФ за преступления в Украине

Напомним, что в начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию спецтрибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

В группу, которая работает над созданием трибунала по преступлениям агрессии России против Украины, входят 37 стран.

В июне член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.