У Зеленського назвали суму, необхідну для відновлення Донбасу

Україна для відновлення окупованих територій Донецької і Луганської областей необхідно близько 10 мільярдів доларів. Це приблизно 5-7% ВВП країни.

Про це в ефірі "Радіо" Донбасс.Реаліі "заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, для відновлення тимчасово окупованих територій після їх реінтеграції необхідно буде створити фонд, в тому числі і за гроші донорів.

"Попередня оцінка - це близько 10 млрд доларів, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольною території. Йдеться про 5-7% нашого ВВП, - зазначив Устенко.

Раніше віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков повідомив, що в результаті російської агресії говорити тільки про "реконструкції регіону" марно, для цього на Донбасі потрібно буде створити нову економіку.

Також повідомлялося, що у вересні в Україні планують представити дорожню карту економічного відновлення Донбасу.

Крім цього Рєзніков повідомляв, що економічне відновлення Донбасу розпочнеться з територій, які знаходяться під контролем уряду.