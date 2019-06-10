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У Зеленського назвали терміни погашення заборгованості перед шахтарями


На зарплати шахтарям виділили 300 млн

Перші виплати по заборгованості зарплат шахтарям будуть перераховані сьогодні або завтра. Про це заявила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як заявила Мендель, в середу, 5 червня, було виділено 300 млн на зарплати шахтарям.

"В середу було виділено 300 млн гривень на зарплати шахтарям. З них перший транш, який дорівнює 41 млн гривень буде видано вже сьогодні або завтра. Ці гроші не вирішують все питання заборгованості", - повідомила Мендель.

За її словами, головна проблема в тому, що ціна вугілля зараз занадто дорога для того, щоб її купував "Центренерго".

"Головна проблема в тому, що ціна вугілля занадто дорога для того, що його купував "Центренерго". Вона зараз становить 2 800 гривень. Те, що зараз відбувається - це проходять переговори між Міністерством енергетики та "Центренерго" для того, щоб зменшити ціну до 2 400 Ми сподіваємося, що це буде вирішенням проблеми. Президент зі свого боку, зробить все, щоб зупинити ситуацію зі страйком", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні близько сотні гірників перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська у селі Смереків Львівської області. Також вони перекрили дорогу неподалік села Воля-Висоцька. Основна вимога протестуючих - виплатити заборгованість зарплат за березень, квітень і травень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в січні Кабінет міністрів затвердив порядок погашення заборгованості перед шахтарями. Зазначалося, що бюджетні кошти спрямовуються на оплату праці шахтарів та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою зарплати, а також на погашення заборгованостей. Також кошти планувалось направляти на модернізацію вуглевидобувних підприємств.

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