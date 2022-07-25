У Зеленського назвали причину звільнення Демченка з РНБО

Він сказав, що президент Володимир Зеленський продовжує кардинально змінювати роботу блоку безпеки та оборони з урахуванням викликів військового часу. Тому наразі потрібні виключно швидкі професійні рішення.

"Сьогодні маємо виснажливий формат війни. Не всі менеджери з різних причин можуть втримати цей темп, ритм, навантаження. Ми ж говоримо в данному випадку про вкрай важку модераційну роботу 24 на 7. Тому через особисті причини, пов'язані зі складним станом здоров'я, пан Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, оскільки потребує серйозного лікування. Тому без конспірології, будь-ласка", - сказав він.

Подоляк визнає, що зміна заступника секретара РНБО - це інформаційна подія. Однак він додав, що кадрові питання у цьому випадку - прерогатива президента, що керується виключно державними інтересами.

Він додав, що Демченко - професійний дипломат, який активно працював на різних посадах державної служби протягом практично всього часу незалежності України.

"До речі, з першого дня повномасштабного вторгнення пан Демченко перебував на робочому місці в Києві та виконував свої професійні обов'язки", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП додав, що сьогодні Зеленський ухвалив певні кадрові рішення, перерозподілив обов'язки між іншими членами команди та оптимізував роботу РНБО під нові виклики нинішнього формату війни.