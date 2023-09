У Зеленского назвали ООН лоббистами военных преступников

"Кто бы мог подумать, что ООН превратится в главных лоббистов военных преступников?" - написал он.

Подоляк отметил, что через введение санкции за нарушение международного права, западные страны направили четкий месседж российским элитам: у России с Путиным нет будущего; у России после Путина будет шанс.

"Лобируя идею снятия санкций с России за экспорт краденого зерна посреди полномасштабной войны, руководство ООН хочет продлить жизнь путинского режима и признать ракетные удары эффективным инструментом для достижения политических целей", - написал он.

Советник назвал это "интересным сигналом мира XXI века".

Он подчеркнул, что ни одна из этих "абсурдных идей" не может быть реализована, особенно на фоне ракетного террора против портовой и зерновой инфраструктуры Украины.

"Однако это еще одно напоминание о том, что присутствие России в Совбезе ООН отравляет организацию в целом", - добавил Подоляк.

Who could have imagined that the #UN would turn domain lobbyists of war criminals? A reminder. Быв imposing sanctions for violations of international law, Western countries sent clear message to Russian elites: #Russia with #Putin ha no future; Russia after Putin will… pic.twitter.com/VMRyJyUY0U — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2023