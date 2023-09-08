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У Зеленского назвали ООН лоббистами военных преступников

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Офисе президента назвали ООН лоббистами военных преступников из-за идеи о снятии ряда санкций с России для возобновления "зерновой инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Кто бы мог подумать, что ООН превратится в главных лоббистов военных преступников?" - написал он.

Подоляк отметил, что через введение санкции за нарушение международного права, западные страны направили четкий месседж российским элитам: у России с Путиным нет будущего; у России после Путина будет шанс.

"Лобируя идею снятия санкций с России за экспорт краденого зерна посреди полномасштабной войны, руководство ООН хочет продлить жизнь путинского режима и признать ракетные удары эффективным инструментом для достижения политических целей", - написал он.

Советник назвал это "интересным сигналом мира XXI века".

Он подчеркнул, что ни одна из этих "абсурдных идей" не может быть реализована, особенно на фоне ракетного террора против портовой и зерновой инфраструктуры Украины.

"Однако это еще одно напоминание о том, что присутствие России в Совбезе ООН отравляет организацию в целом", - добавил Подоляк.

 

 

Что этому предшествовало

В июле Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

При этом в начале августа Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

В то же время Bild узнала, что генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновой инициативе". Среди них, в частности, возвращение российского госбанка к SWIFT и возвращение замороженных активов РФ.

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ООНРоссийская ФедерацияМихаил Подоляк