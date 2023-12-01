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У Зеленского назвали, какой аэропорт откроют первым

Фото: Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Аэропорт "Борисполь" планируют открыть первым в Украине, как только для этого будут подходящие условия.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

По данным Офиса президента, Сибига во время встречи с представителями дипломатического корпуса рассказал, что аэропорт "Борисполь" стал первым объектом, который закрыли из-за начала войны России против Украины, но он будет первым объектом, который откроют. 

Как заверил заместитель руководителя ОП, аэропорт хотят открыть "как только позволит ситуация в сфере безопасности". 

Руководитель ОП Андрей Ермак на встрече с послами также выразил уверенность, что "Борисполь" вскоре будет принимать и отправлять воздушные суда. 

"Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы в состоянии обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям - вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", - добавил он. 

Стоит заметить, что, по словам генерального директора аэропорта "Борисполь" Алексея Дубревского, объект готов начать принимать самолеты спустя месяц после завершения войны. Такое заявление он сделал еще в октябре этого года. 

Что предшествовало

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак в ноябре допускал, что в Украине могут открыть один из аэропортов до завершения войны

Он не уточнял, какой именно аэропорт откроют, но СМИ со ссылкой на собственные источники писали о том, что речь идет об одном из городов на западе Украины. 

 

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