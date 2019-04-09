У Зеленського назвали головні проблеми штабу перед другим туром

Головною небезпекою в другому турі кандидата в президенти Володимира Зеленського бачать низьку явку їхніх прихильників. Про це пише РБК-Україна у своєму матеріалі "Піти у відрив: як Володимир Зеленський готується до другого туру президентських виборів".

У штабі вважають, що свою роль може зіграти і серйозна перевага над Порошенко, показана за підсумками першого туру. Через це симпатики лідера "95 кварталу" можуть вирішити, що перемога нікуди не дінеться, і просто не прийти на дільниці 21 квітня.

Крім того, у Зеленського звинувачують опонента у використанні "брудних" політтехнологій: від розгону історій про майбутню окупацію України Росією і масове вивезення українців у Сибір або швидкої втрати безвізового режиму з ЄС у разі перемоги Зеленського, до звинувачень у співпраці кандидата з одіозними екс-"регіоналами".

"Їхнє головне завдання - відбити від нас виборців кандидатів, які не пройшли у другий тур. У підсумку, люди можуть просто втомитися від всієї цієї "чорнухи", сказати "та ідіть ви обоє куди подалі" і просто не прийти голосувати", - розповідає один зі штабістів.

Інша проблема, що стоїть перед штабом Зеленського - заповнення своїми представниками окружних і особливо дільничних виборчих комісій (ДВК). У першому турі кожному кандидату виділялася квота в 30 тисяч членів комісій. Але вже перед другим туром вони повністю переформатується, і претендентам на президентське крісло буде потрібно більше 200 тисяч людей кожному.

Певно, допомогу Зеленському зможуть надати кандидати, які не потрапили у другий тур, "поділившись" своїми членами комісій. Ще до першого туру виборів таку заяву зробив екс-глава "Аграрної партії" Віталій Скоцик. Про свою підтримку Зеленського також заявив і кандидат від "Укропу" Олександр Шевченко.

Раніше в команді Петра Порошенка заявили, що не вважають безнадійним відставання майже в два рази від кандидата в президенти Володимира Зеленського в першому турі виборів.

Нагадаємо, за результатами підрахунків голосовния в першому турі жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, ЦВК оголосив проведення повторного голосування 21 квітня.