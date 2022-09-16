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У Зеленського назвали фактори, які забезпечать паритет у озброєнні з РФ

Фото: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Сучасні зенітно-ракетні комплекси посилять захист українського неба, а власна ракетна індустрія у поєднанні зі зброєю західних партнерів має забезпечити паритет у озброєнні з Росією.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Сучасні ЗРК посилять захист нашого неба, а власна ракетна індустрія разом із сучасною зброєю західних партнерів може забезпечити паритет у озброєнні з ворогом", - зазначив Єрмак.

За його словами, лише симетрична відповідь на погрози дозволить Україні посилити свою безпеку.

Раніше Зеленський заявив, що Україна веде переговори щодо надання ППО з 5 державами. За словами президента, Київ вважає пріоритетним вирішення питання протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що обидві партії Конгресу США висловили підтримку щодо передачі Україні ракет ATACMS для HIMARS.

Також ми писали, що, за даними WSJ , Україна запросила США поставки ракет ATACMS.

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