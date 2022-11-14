У Зеленского назвали четыре причины, почему нельзя "замораживать" контрнаступление

"У Украины нет абсолютно никаких причин положить конец этому наступлению", - отметил Подоляк.

По его словам, во-первых, если Украина остановится, Россия будет использовать имеющееся время для подготовки войск, отправки этих войск в Украину и укрепления своих позиций.

"Во-вторых, Украина должна двигаться во всех направлениях. В Запорожье и Луганске также идет война. Мы должны продолжать бороться на всех фронтах. В-третьих, Россия находится в очень деморализованном состоянии. После того, как Херсон вернулся в Украину, русские впали в депрессию", - добавил советник Офиса президента.

Подоляк также подчеркнул, что четвертый момент заключается в том, что в случае замедления украинского наступления, западные партнеры могут устать от войны и настаивать на переговорах. Россия не хочет переговоров, пока она полностью проиграет в войне.