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У Зеленского назвали четыре причины, почему нельзя "замораживать" контрнаступление

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре причины, почему Украина не может и не намерена "замораживать" контрнаступление зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Der Standard.

"У Украины нет абсолютно никаких причин положить конец этому наступлению", - отметил Подоляк.

По его словам, во-первых, если Украина остановится, Россия будет использовать имеющееся время для подготовки войск, отправки этих войск в Украину и укрепления своих позиций.

"Во-вторых, Украина должна двигаться во всех направлениях. В Запорожье и Луганске также идет война. Мы должны продолжать бороться на всех фронтах. В-третьих, Россия находится в очень деморализованном состоянии. После того, как Херсон вернулся в Украину, русские впали в депрессию", - добавил советник Офиса президента.

Подоляк также подчеркнул, что четвертый момент заключается в том, что в случае замедления украинского наступления, западные партнеры могут устать от войны и настаивать на переговорах. Россия не хочет переговоров, пока она полностью проиграет в войне.

Ранее Подоляк заявил, что зимний период и "нытье России" о переговорах никак не влияют на программу по деоккупации Украины.

Напомним, недавно некоторые лидеры западных стран выступили за переговоры между Украиной и РФ. В частности, французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости возобновления переговоров.

Также, по данным американских СМИ, официальные лица США и ЕС рассматривают зимний период как возможность переговоров Украины и России.

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Ирина ПодолякВторжение России в Украину