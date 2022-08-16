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У Зеленського назвали чотири кроки для протидії ядерному тероризму РФ: перший вже зроблено

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Вівторок 16 серпня 2022 22:36
У Зеленського назвали чотири кроки для протидії ядерному тероризму РФ: перший вже зроблено Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Перший крок для протидії ядерному шантажу Росії - це планувати будь-які візити на Запорізьку АЕС через Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він назвав заяву ООН про спроможність підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС через Київ відмінним першим кроком.

"РФ, звісно, дає задню, бо їй є що приховувати", - додав Подоляк.

Другим кроком, на його думку, мають стати санкції щодо атомної промисловості держави-агресора.

Третім кроком - ультимативна вимога до РФ залишити станцію.

Четвертим кроком - вигнання Росії з Ради Безпеки.

Нагадавши, ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо з цим погодяться Україна і Росія.

При цьому РФ погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через столицю.

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