Зеленського нагородили найвищим державним орденом Литви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу в Twitter .

Науседа зазначив, що Зеленський зараз бореться не тільки за суверенітет України, але й за свободу Європи та демократичні цінності.

"Президент Володимир Зеленський є символом героїзму українського народу, який бореться за суверенітет. Підписано указ про нагородження президента України орденом Вітовта Великого. Похваліть його лідерство у захисті разом із народом України нашої свободи та європейських демократичних цінностей", - написав Гітанас Науседа.