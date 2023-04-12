Зеленского наградили высшими орденами Чеченской Республики Ичкерия

Как отмечают в ведомстве, президента наградили за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом.

Фото: высшие ордена Чеченской Республики Ичкерия (president.gov.ua)

"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", - сказано в постановлении, которое подписал глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев.

Ордены Зеленскому передал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Стоит заметить, что орден Джохара Дудаева присуждают кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом ныне награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.