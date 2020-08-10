У Зеленського не виключили по 50 смертей на день від COVID-19 і назвали передумови

У разі зростання захворюваності на коронавірус в Україні до понад 2 тисяч нових випадків в день, зростатиме і кількість смертей. При такому рівні смертність може скласти по 40-50 осіб.

Про це йшлося на нараді у президента Володимира Зеленського, передає його прес-служба.

Крім того, на нараді відзначили, що німецька медична асоціація Marburger Bund повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Також другу хвилю епідемії очікують в Польщі, Франції та Нідерландах.

"Українцям необхідно чітко роз'яснити правила і особливості карантину. Люди у нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто знаходиться в "червоній" зоні, а інші - в "зеленій", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, з початку епідемії в Україні офіційно зафіксували майже 82 тисячі захворювань на коронавірус; добові показники вже кілька днів поспіль перевищують тисячу нових випадків.

При цьому зростає число госпіталізованих, а минулої неділі госпіталізували понад 200 пацієнтів, що не характерно для цього дня тижня.

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